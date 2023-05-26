79歲的哥驅車撞 過路翁拋飛爆頭亡

通街高齡馬路炸彈 市民外出提心吊膽 前晚深夜，一輛空載的士在長沙灣往旺角方向行駛，期間年老的哥懷疑收掣不及，的士撞倒過路的七旬老翁，老翁撼爆「大銀幕」再拋彈落地昏迷，送院搶救後，至昨日中午傷重不治。人員經初步調查後，以涉嫌「危駕」，拘捕年近80歲的哥，初步不排除有人沒有遵守交通燈號肇禍。本港的士業界老化問題嚴重，高齡司機不時牽涉交通意外，情況令人擔憂。

前晚11時許，一名姓廖（70歲）老翁，在長沙灣道與昌華街交界橫過馬路，期間一輛沿長沙灣道往旺角方向行駛之空載的士駛至，的哥疑收掣不及，廖翁被的士撞倒後，拋上車頭擋風玻璃再飛彈約5米外落地，他登時頭破血流，倒臥路中昏迷。有途經南亞裔鐵騎士見狀，慌忙落車查看及協助報案。救護員接報趕至，把傷者急送明愛醫院搶救，其後再轉送瑪嘉烈醫院留醫，惟至昨日中午12時58分傷重不治。

疑有人未遵燈號肇禍 人員封鎖現場，姓陳（79歲）的哥沒有受傷，涉事的士車頭蓋凹陷，擋風玻璃爆裂，附近路面遺下血漬、一個染血口罩及一把雨傘。執法人員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」，拘捕姓陳的哥，隨即把他帶走扣留調查。據了解，事件中懷疑有人沒有遵守交通燈號肇禍。

最近不時有高齡的士司機涉及嚴重車禍。今年3月北角發生「炮彈飛的」的驚人一幕，一輛的士懷疑在炮台山道落斜時失控，高速衝落英皇道「打保齡」猛撞途人，連同的士男乘客，事故共造成4人受傷，其中兩人危殆；85歲的士司機被控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪。今年2月，一名66歲的士司機涉嫌在葵涌危險駕駛，越線撼撞電單車，導致42歲鐵騎士死亡。另外，今年初有一名87歲的士司機更在9日內3度發生意外，其中兩宗更涉及危險駕駛被控。