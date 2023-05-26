機構發食物津貼 共636家庭受惠

【本報訊】過去3年新冠疫情肆虐，為市民及基層家庭生計帶來沉重打擊。有社福機構今年2月推出援助搜尋及申請平台「CharityToday」，讓有需要人士「一站式」搜尋及申請合適支援。截至昨日，首個資助食物援助計劃「Charity-To-Give」已成功向1,319名服務使用者（合共636個家庭）發放食物援助津貼，計劃有逾九成人表示滿意。

推一站式平台提供支援 聖雅各福群會最近向100個使用服務超過4星期的家庭發放調查問卷，成功收回78份回應。當中92%受訪者對計劃感滿意。調查亦顯示，94%受訪者表示以八達通形式獲取食物是方便、95%受訪者認同「以八達通消費領取援助感覺更為自在」、94%認為「不會擔心被標籤/別人的目光」；他們亦認同計劃提升申領食物的方便性和選擇性，包括方式、地點和時間等。

累積「Charity-To-Give」計劃的經驗，聖雅各福群會期望於CharityToday平台的第二階段，能進一步提升資助項目至不同層面，例如學生學習物資資助及身體檢查資助等，並呼籲各電子支付平台加入，為有需要人士提供更有彈性和選擇的支援。該資助食物援助計劃 「Charity-To-Give」透過八達通卡讓4,340名合資格服務使用者，接收連續8個星期、每星期不多於400港元的津貼，並到合資格之餐廳及商舖消費或購買食物。