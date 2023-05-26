收緊富戶政策 團體促房署土處資料互通

【本報訊】房屋委員會收緊富戶政策，有協助基層的團體擔心仍有住戶瞞報，建議房屋署與土地註冊處互通資料，以有效審查公屋住戶持有物業情況。房委會資助房屋小組主席黃碧如則稱，有關政策並非取代現時的公屋富戶政策，將分階段推行有關措施。

社區組織協會副主任施麗珊認為，現時濫用公屋個案數目不多，加密申報次數能提醒住戶的責任，但擔心仍有住戶瞞報。她建議房署與土地註冊處互通資料，有效審查公屋住戶持有物業情況。至於收緊「加戶」措施，僅容許租戶為最多一名成年子女加戶，施麗珊認為，若戶主有多過一名子女，因未能加入戶籍轉而申請公屋，只會增加公屋輪候時間，希望容許至少能讓兩名成年子女加戶。

黃碧如指新申報內容簡單 對於有意見擔心新申報方式擾民，房委會資助房屋小組主席黃碧如稱，申報內容較簡單，包括戶主與家人在港是否有住宅物業、單位有無分租、是否持續在單位居住等，並會與其他公私營機構核實，實施後會分幾批推行，將有人員通知被納入需要申報的租戶，以及領取表格的方式，料現有人手可以應付，也會由具有執法經驗的人士協助查核是否有人違規。

對於有意見提出，可以利用科技核對住戶和物業買賣名單，以了解是否有租戶擁有住宅物業；黃碧如表示，本港每日有不少物業交易，相關做法要得到土地註冊處配合，並須符合收集個人資料聲明目的。