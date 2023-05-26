簡約公屋4項目 料明年首季招標

元朗 牛頭角 屯門 啟德 港府目標未來5年內興建3萬伙簡約公屋，其中首4個分別位於元朗攸壆路、牛頭角彩興路、屯門第3A區及啟德世運道的項目營運招標工作，最快明年第一季陸續展開。房屋局昨舉辦簡約公屋營運簡介會，向有意參與營運的機構，介紹項目營運和管理計劃，以及營運合約的招標流程，並與機構交流及分享，逾60個非政府機構和物業服務機構的代表出席。

房屋局局長何永賢在會上稱，參考了過渡性房屋的經驗，政府會主導項目興建，亦將主導項目營運和管理；當中經公開招標委聘的營運機構，需按照政府訂立的準則編配單位、處理日常租務事宜、營運和管理所屬項目的配套設施、為居民提供不同社會服務，以及於項目結束時安排住戶遷出單位等。除投標價格，當局會着重投標機構的管理能力、過往服務表現，以及其計劃書內建議的營運和管理模式，來評審及甄選。

雙信封方式具彈性 何永賢期望簡約公屋能夠盡快為居住於不適切居所的市民改善生活環境，亦可透過推動社會各界的持份者參與項目營運，與政府齊心協力，進一步改善弱勢社群的生活質素，創造更和諧共融、關愛互助的社區。

先後營運及正興建12個過渡性房屋項目的九龍樂善堂，屬首批營運過渡屋機構，其總幹事劉愛詩亦出席簡介會。劉愛詩指，局方講解了簡約公屋招標方式，如使用雙信封，即技術和價格兩方面，可更具彈性地讓非政府機構與物管公司合併或單獨投標申請。而新資助方式亦是重要突破，由以往僅一次興建、改裝及裝修費用，要機構收取租金作營運；改由政府主導興建，減輕了機構的興建壓力，而為機構提供額外一筆過營運費，亦可讓他們有充裕資源為居民提供服務。

劉愛詩續稱，樂善堂有意營運簡約公屋，惟項目單計數目將逾千個以上，機構需與物管公司合作，以為入住居民提供更多社區服務及設施，才能全面協助基層市民改善生活。