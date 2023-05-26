禁錮傷害臥底 6人認罪

【本報訊】男警於2021年底到尖沙咀一間酒吧執行臥底行動時，被他的中學同學認出而被揭穿身份，因而遭到酒吧內約10人包圍及禁錮，期間他被毆打，更有人稱要「體驗搜身滋味」，脫光他衣物搜身及要他交出財物。被指涉施襲的其中6人其後被捕，控以非法禁錮及傷人等罪，6人昨於區院認罪，法官將案押後至下周三判刑。