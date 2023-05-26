禁錮傷害臥底 6人認罪
【本報訊】男警於2021年底到尖沙咀一間酒吧執行臥底行動時，被他的中學同學認出而被揭穿身份，因而遭到酒吧內約10人包圍及禁錮，期間他被毆打，更有人稱要「體驗搜身滋味」，脫光他衣物搜身及要他交出財物。被指涉施襲的其中6人其後被捕，控以非法禁錮及傷人等罪，6人昨於區院認罪，法官將案押後至下周三判刑。
脫光衣服搜身
6名被告依次是蔡浩寅（24歲，泰藉唱片騎師）、李偉軍（28歲，調酒師）、麥偉樂（29歲，侍應）、江唐希（26歲，地盤工人）、胡家俊（27歲，運輸工人）及鮑俊鏗（22歲，無業）。他們被控在2021年12月19日於尖沙咀赫德道11號地庫一間酒吧內，與其他身份不詳人士非法禁錮一名男警員（事主），並將他羈留；胡另承認非法及惡意對事主身體加以嚴重傷害。
案情指，案發凌晨4時許，事主喬裝顧客到涉案酒吧收集情報，其後酒吧職員稱有警察查牌需暫停營業。事主準備離開時，遭被告蔡浩寅認出他是其中學同學，並大叫：「依度有差佬」。事主及後被逾10人包圍襲擊、拳打腳踢。事主獲准離開到急症室診治，發現左邊一條肋骨骨折，其後又證實患有創傷後遺症；6名被告最終於翌月被捕。案件編號：DCCC 731/2022
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