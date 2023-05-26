前男警毀商舖鏡頭准保候訊

【本報訊】中年男警去年10月在休班期間涉嫌破壞上水一店舖的閉路電視鏡頭，其後被捕，被控以一項刑事損壞罪，案件昨於粉嶺裁判法院再提訊。控方透露，精神科報告顯示被告適合答辯。裁判官應辯方要求，批准被告暫時毋須答辯，把案押後至7月6日再訊，期間被告准保釋外出。

控無合法辯解而作損壞 46歲被告黃志恆，報稱公務員。他是一名警員，現已被停職。他被控於2022年10月30日，在香港新界北區上水新成路一間汽車美容服務有限公司，無合法辯解而損壞屬於上述公司的一部閉路電視鏡頭，意圖損壞該財產。

本案於5月11日提訊時，控方申請將案押後兩星期，以替被告索取精神科報告，判斷他是否適合答辯，法庭當時下令將他收押小欖精神病治療中心看管。控方昨日在庭上指，有關報告顯示被告適合答辯，報告另建議判處3個月醫院令。辯方則申請將案押後，讓辯方與律政司商討，能否以其他方式處理案件，裁判官批准辯方的押後申請。辯方之後申請保釋，控方沒有反對，裁判官批准被告以2,000元現金擔保外出，期間不得離開香港。案件編號：FLCC 323/2023