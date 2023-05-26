深水埗掃毒冚賭拘多人

【本報訊】執法部門早前根據線報及經調查後，於本周三下午約3時，展開代號「逸影」及「積雪」的反罪惡行動，突擊搜查尖沙咀彌敦道36至44號的四個單位，以及緬甸臺一至二號的一個單位，搗破5個懷疑未完稅的香煙倉庫。

另尖沙咀搗5私煙倉庫 人員共拘捕五男一女尼泊爾籍人士以及一名印尼籍女子，年齡介乎36歲至65歲，涉「管有應課稅條例適用的貨品」。被捕人士已被扣查。行動中共檢獲約14萬支未完稅香煙，市值約60萬元，應課稅值約6萬元。

此外，本周三傍晚6時許，執法人員在中環蘭桂坊一帶巡邏，發現一名17歲少年形迹可疑，在港鐵中環站把他截停。人員在其身上檢獲45.7克懷疑大麻草及27.4克懷疑大麻糖，市值共約14,550元，以涉嫌「藏毒」拘捕該名少年扣查。

另外，執法人員早前根據線報及經查後，於本周三在深水埗區展開代號「犁庭掃穴」及「晴天」的反三合會及反毒品行動。人員在醫局街截查一名形迹可疑男子，並在其身上檢獲約3克懷疑海洛英及30粒懷疑咪達唑侖（俗稱「藍精靈」），毒品市值約4,000元。人員經初步調查後，以涉嫌「販毒」拘捕該名60歲本地漢。

人員亦在大南街一單位內，搗破懷疑非法釣魚機賭檔，檢獲6部射擊遊戲機、一批遊戲卡及約1,280元賭款。單位內一名54歲本地男子涉「經營賭博場所」被捕，一名31歲內地男子及53歲越南籍女子，則涉「在賭博場所內賭博」被捕扣查。