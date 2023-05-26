走犯案涉誤導警員 24歲男轉區院審理

【本報訊】西九龍裁判法院上月發生懷疑「掉包」走犯案，涉嫌販毒的姓陳男子，於法院內的臨時囚禁室等候押走期間，疑與一名獲批保釋、涉嫌襲擊女友的姓林男子交換身份識別文件，並冒認為林，成功獲准保釋離開法院。兩人同被控誤導警務人員罪，陳另被控從合法羈押逃離罪，以上案件昨於西九龍法院再提訊。控方指，「掉包案」會轉往區院審理，押後至6月21日再訊，以便準備轉介文件。至於林涉及的涉嫌襲擊女友案，林昨承認一項襲擊罪，押後至6月12日判刑。兩名被告繼續收押看管。

報稱無業的被告林景浩（24歲），昨承認襲擊致造成身體傷害罪，控罪指被告在2023年4月9日於旺角福全街富邦大廈一單位內，襲擊一名姓葉女子。

認曾襲擊女友 案情指，事發時被告與事主是情侶關係，當日他們因感情問題爭執，期間被告出拳打事主，令女方的頭、肩受傷，被告警誡下承認因一時衝動犯案，裁判官先為被告索取背景及心理報告，才聽取辯方求情及判刑。至於「掉包案」方面，被告分別是林景浩及涉及另一販毒的被告陳樹華（37歲），報稱售貨員，二人各被控誤導警務人員罪，昨分成兩案再提訊。控方申請將案押後，以便準備轉介區院的文件，而涉及兩名被告的案件將合併處理，二人均無保釋申請，繼續還押看管。林在本案中，被控於2023年4月10日，在長沙灣通州街西九龍法院大樓二樓A座4號男士警察羈留室內，明知地提供虛假資料，即容許陳樹華謊報他的身份為林景浩，以誤導警務人員何素強。

陳樹華在本案中則被控於2023年4月10日，在長沙灣通州街西九龍法院大樓二樓A座4號男士警察羈留室內，明知地提供虛假資料，與林景浩交換身份，以誤導警務人員何素強。陳在本案中另外被控於同年4月10日至13日，在香港身為警員陳偉鴻合法羈押下的人，而從該警員的合法羈押中逃脫。另外，陳在其涉及的販毒案中，則面對兩罪，控罪指他於今年4月7日，在油麻地炮仗街非法販運危險藥物；另同日阻撓在正當執行職務的警務人員，販毒案押後至6月2日再提訊。案件編號：WKCC 1492、1572、1606/2023