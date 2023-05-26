有線收費電視6‧1起停辦 解碼器可交綠在區區

【本報訊】香港有線電視本地收費電視節目服務下月起停辦，通訊事務管理局辦公室昨日發出通知，提醒所涉用戶留意服務終止後的合約安排。而有線電視會設立4個解碼器回收點，用戶亦可將相關設備交到環保署旗下「綠在區區」，以減少丟棄電子廢物。

不影響免費頻道 通訊事務管理局辦公室發言人表示，有線電視會安排個人用戶的收費電視服務合約下月1日終止，除非客戶選擇其他方案，否則尚未享用的回贈、月費豁免和按金會分期攤還，或獲得退款；如個人用戶所訂購的是組合服務，當收費電視服務終止後，有線寬頻會繼續按有關合約提供組合服務計劃內的其他服務，直至合約完結。

通訊辦發言人強調，有線電視終止收費電視服務，將不會影響接收其免費電視頻道，並指現時有線電視用戶可移除有線電視解碼器及自行將其電視或接收器直接接駁至現有的電視天線插座，以繼續接收免費電視信號。

此外，通訊辦亦提醒，除有線電視設立的4個回收點，用戶亦可將解碼器及相關設備交到「綠在區區」全港超過160個回收點，以減少電子廢物。有線電視已就上述事宜向用戶提供指引，詳情可瀏覽其專題網頁。