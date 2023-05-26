黃之鋒違禁起底令 官：同類案最嚴重 屬公眾人物或致漣漪效應 判囚3個月

黃之鋒

【本報訊】因涉47人初選案被還押的前香港眾志秘書長黃之鋒，被指於2020年在網上貼文，公開2019年11月西灣河向示威者開槍的執法人員及其家人姓名、資料及行蹤等，涉嫌違反高院先前禁止對執法人員「起底」的頒令及對該執法人員保密身份的命令。黃承認責任，上月被判監3個月，法官昨頒判詞解釋判刑理據，表示黃之鋒屬公眾人物，其行為或會引起漣漪效應，將本案介定為同類案中最嚴重之列。

本案申請人是律政司司長，答辯人黃之鋒。申請一方指，2020年8月16日，執法人員網上巡查時，發現黃之鋒曾在網上向羅冠聰發公開貼文，披露2019年西灣河開槍案之開槍執法人員之中文姓名，說「聽聞無差別殺人犯成家喺英國」，並轉載討論區的貼文，內有該執法人員與家人的相片及個人資料等，亦寫有「相信無人唔記得佢地（哋）希望有英國手足同在英港人報料『女皇搵仔』正式啟動 」字句。有關貼文吸引逾4,900人作出表情回應，186人留言及376人分享。

法官昨在判詞指，答辯人作為公眾人物，應該知道自己備受關注及具影響力，但被告沒有三思，將涉事執法人員的資料放上社交平台，這或會造成漣漪效應，鼓勵他人騷擾事主。考慮到答辯人社會地位，法庭認為本案貼文及所帶來的後果，屬違禁對執法人員起底令的案件中最嚴重之列。

完成搜證 律政司20月後始提控 同時間，法官指出，大部分搜證工作在2020年8月17日已完成，惟約20個月後，律政司才展開民事控告藐視法庭程序，認為律政司無法充分解釋延後原因。顧及案發距今已多年，加上答辯人承認責任，認為恰當刑罰是判監3個月。

黃之鋒過往有多項定罪紀錄，其中他與壹傳媒黎智英等人，被指參與或煽惑他人參與2020年6月4日，在維園舉行的未經批准集會而被起訴。黃之鋒認罪，經上訴後最終判囚8個月。此外，黃因參與民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權，他此前已表明會認罪。該案中有16人不認罪，包括梁國雄、黃碧雲、林卓廷等。案件會在下周一續審。案件編號：HCMP 585/2022