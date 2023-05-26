相思灣村霸 僭建石屎屋不拆除 黃子洋釘契有排衰

懶理地政處警告 惡行終有惡報 西貢相思灣村土地亂象再有新進展，聲名狼藉的村霸黃子洋及黃平兩父子，所居住的38號屋被踢爆違規僭建一間石屎屋作為獨立廚房及廁所後，西貢地政處於今年2月中發出警告信，飭令相關地段業權人於限期前拆除該構築物。不過，有人冥頑不靈懶理警告，土地註冊處昨日回覆本報查詢時證實，已接獲由地政總署送交的警告信，並已於今年5月22日辦理註冊，即將有關構築物「釘契」，日後將難以買賣有排衰。

相思灣違規僭建問題令人詬病，早前有村民舉報，指黃氏父子涉嫌在居住的祖屋前方祖堂地，違規僭建一間石屎屋作為獨立廚房及廁所，更涉嫌用作招待租用獨木舟的客人作廁所之用，引起衞生環境問題，亦令村民敢怒不敢言。本報多番向地政總署查詢，時至最近才有新進展。

地政總署發言人昨日表示，有關構築物位於西貢相思灣丈量約份第230約地段第123號，西貢地政處於今年2月中發出警告信，飭令相關地段的業權人於限期前拆除該構築物。由於地段業權人沒有在限期前作出糾正，處方已把該警告信送交土地註冊處作註冊（俗稱「釘契」）。

地契屬私人契約，地政署以地主身份作為契約一方執行地契條款，署方以此身份採取的行動並不涉及檢控。處方會按既定程序跟進個案及在需要時採取進一步契約執行行動。此外，土地註冊處發言人指，已收到由地政總署送交該構築物的警告信，並已於今年5月22日辦理註冊。

亂駁渠污染環境 村民舉報 「釘契」是指物業的業主因為觸犯法律，以致在土地註冊處進行記錄，當公眾查冊的時候，均會顯示出來。而物業或業主本身涉及未處理好的法律訴訟，構成產權負擔，相關註冊文件被登記到土地註冊處，令物業難以出售。而一般物業被釘契有4大原因，包括業主欠債、欠交罰款、僭建物及業權紛爭，上述情況就涉及違規僭建物。

黃氏父子不但涉僭建，較早前更被村民圖文並茂舉報他們未經批准下亂駁渠，根據村民提供的相片顯示，有一條藍色膠喉從渠蓋底一直延伸，相信通往戶外荒地，村內環境衞生構成嚴重影響，污染環境之餘亦傳出惡臭。