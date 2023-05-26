升小五小六非華語生 暑期銜接班學中文

【本報訊】教育局局長蔡若蓮昨日於社交網站指，為加強支援非華語小學生學習中文，該局透過學校提供暑期銜接課程，幫助將入讀小一和升讀小二至小四的非華語學生適應和加強中文學習。她指，該局由今年起將相關課程擴展至升小五和升小六的非華語學生，協助他們為下學年的中文學習做好準備。

蔡表示，參與的學校可按學生需要，靈活設計課堂內容，並舉辦具趣味性的學習活動，例如讀書會、朗誦、戲劇、參觀等；學校更可安排家長一起參加課堂和活動，支持和陪伴學生一起學習中文，鼓勵學校申請津貼舉辦課程，為非華語學生提供更多學習中文的機會。

課程總時數不少於60小時 參與學校須免費提供每班總時數不少於60小時的課程，每班平均學生人數約15名，參與人數下限為10名來自本校或他校的非華語學生。特殊學校參與人數下限則為5名非華語學生。該課程必須在暑假期間進行。

教育局又指，今年的津貼額為每班24,860元，該局會按申請學校的參加學生人數及分組安排，批准學校開辦的班數，並向學校發放有關津貼。若有未使用的津貼，教育局將根據學校提交經審核的帳目收回截至今年8月31日的餘款。