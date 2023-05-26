悅讀管理情緒 校園欺凌減退

故事介入降兒童攻擊指數近5成 本港校園欺凌問題一直存在，有組織連同香港城市大學合辦「悅讀新視野」計劃，研究以全球首創的「故事介入」治療法，預防或減少校內欺凌行為問題，昨日公布的研究發現，故事小組有效助學童處理憤怒，攻擊行為指數最多減近五成。該項目去年榮獲香港城市大學「知識轉移卓越大獎」，相關研究並於Applied Research Quality Life（2023）上刊登。

安徒生會與城大合辦的「悅讀新視野」計劃，將有潛在攻擊行為的兒童隨機分成3個小組，包括進行故事介入的「實驗組」、採用一般沒有針對性故事活動的「安慰組」，以及作對照研究的「等候組」。

變小霸王復仇者機會大跌 從2017年至2020年的研究發現，在311名年齡介乎6歲至10歲的參加者中，10節的故事介入小組均可減少學童未來演變成「小霸王（操控型攻擊者）」或「復仇者（反應型攻擊者）」的機會，兩者的攻擊行為指數較小組開展前分別減少31%及33%，當中復仇者攻擊行為指數更由計劃前平均超出正常水平的12.1，下跌至比正常水平9低的8.13。同時擁有復仇者與小霸王特徵的「綜合攻擊指數」則跌32%，由計劃前不合格的18.32，回落至比正常水平14低的12.42。

在小組結束後半年的跟進研究發現，兒童的攻擊行為並沒有反彈，與小組開展前比較，復仇者、小霸王的攻擊行為指數的跌幅都超過四成，當中小霸王的攻擊行為指數跌幅最大，由6.22下跌近五成至4以下的3.31，反映即使小組結束，故事介入對兒童仍有一定程度正面影響。

其中一位參加計劃的同學，他並非問題學生，但少不免在校內會遇到同學的欺凌行為，面對衝突，他學到了冷靜應對，並嘗試用故事活動中建議的「紅黃綠燈」方法管理情緒，即停一停、想一想，行出一步以和平的方式向對方表達自己的感受。

迄已錄39間小學參與 小學社工表示，大部分參加同學都在情緒表達上有明顯進步，亦為衝動行為感抱歉。計劃於2020年至2023年間，共錄得39間小學參與，舉辦學生社交小組超過460節，加上講座及家長工作坊，服務總人次超過兩萬。

城大社會及行為科學系副教授馮麗姝表示，擁有復仇者及小霸王特徵的兒童可早於4歲至6歲就能被觀察出來，她建議及早介入幫助兒童進行情緒教育，能減少日後出現欺凌行為的機會。

安徒生會總幹事黃美坤稱，復課後同學還未完全適應校園生活，令他們重新喜歡上學，培養專注力及愉快的學習心態至為關鍵。透過繪本閱讀打造和諧校園，可為他們的成長帶來正面影響。