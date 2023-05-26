故宮館周三免費門票 近半年出席率僅35%

【本報訊】西九文化區香港故宮文化博物館周三免費門票安排按原定計劃七月起取消，館長吳志華表示，經網上預約周三免費門票的人士，近半年實際出席率只有約35%，浪費了門票，相當可惜。之後，該館會加大力量支援弱勢社群參觀博物館，每年向弱勢社群派發的門票數量，會超過開館首年的12萬張。

120件三星堆文物將展出 香港故宮館在9月27日至明年1月8日舉辦「凝視三星堆──四川考古新發現」展覽，聚焦三星堆遺址考古新發現，展出120件距今2,600至3,300年的青銅器、玉器、金器及陶器等珍貴文物，其中近半為2020至2022年間三星堆遺址最新出土的重要文物，大部分是首次在四川省外展出。

吳志華透露，其中一件出土青銅器外形有如「吸塵機」，相當有趣，相信展覽會好轟動。他早在兩年前，三星堆未發掘完，已寫信給內地當局邀請合作，笑言自己好有眼光。

到11月22日至明年3月25日又有「英國國家美術館」特別展覽，呈現52幅經典油畫，涵蓋拉斐爾、林布蘭、透納、莫奈和梵高等歐洲藝術巨匠之作。此外，香港故宮館近日開設了新商店和餐廳，增加租金收入。