闊別10年 黃色巨鴨打孖重臨香江

【本報訊】相隔10年「黃色巨鴨」再現香港海面！10年前在尖沙咀海運碼頭對出海面現身的「黃色巨鴨」，曾掀起全港一片黃鴨熱，其鮮黃色的龐大身軀總吸引一班「鴨迷」追逐，出盡無數風頭。如今終於重「游」香江，更是「打孖嚟」將展出兩隻「巨鴨」，令一眾想目睹「巨鴨」風采的鴨迷熱切期待。黃鴨展覽詳情將於6月1日公布，一眾「鴨迷」萬勿錯過。

未游入維港，兩隻巨鴨先一步在汀九橋及青馬大橋附近海域「暢泳」，本報記者昨早抵達青衣北部担杆山路船廠，直擊工人為黃鴨試水作準備。今次展出的「黃色巨鴨」較10年前來港展出的高16.5米的前輩更為「魁梧」，高約18米，相當於6至7層樓高。

青衣下水禮 汀九橋作襯 只見兩隻巨鴨已充氣，在岸上等落水，工人以吊機及吊索環繞鴨背綁緊，為「黃鴨」準備下水禮。直至早上約10時半，兩隻巨鴨終於下水，在汀九橋及青馬大橋作襯下，連身旁的小輪都顯得細小。

巨版「橡皮鴨」是荷蘭概念藝術大師Florentijn Hofman（霍夫曼）的作品，自2007年誕生以來，曾在澳洲悉尼、巴西聖保羅等地展出，其中在法國聖納澤爾出現的「橡皮鴨」高達26米，是歷來最高。「黃鴨」2013年5月曾來港展覽，停留海運碼頭，吸引不少人爭相拍照。