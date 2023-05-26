2024長假攻略出爐 復活節請3放10解辛勞

明年全年17天公眾假期日子出爐。上班族想自製長假期去旅行，農曆新年、清明復活及聖誕會是最佳選擇，一般只需於農曆新年請3天假，連同周末周日便能自製9天長假期；或於復活節、清明節「請3放10」。

港府昨日公布明年公眾假期的安排，又到打工仔請假攻略時間。適逢3年疫情告終，各地均已放寬防疫措施，市民能夠請假數天，連同公眾假期及周末周日便能享受「長假期」。例如明年農曆新年大年初二為星期日，因此港府於大年初四補回一天假，5天工作制人士只需於大年初五起多請3天假，連同接下來的周六日便可放9天長假期。

打工仔亦可在4月2日、3日及5日請假3天，連同3月29至30日的耶穌受難節、4月1日的復活節、4月4日的清明節及周末紅日，便可享受10天長假期；即使只請兩天假亦能連放7日。明年聖誕節及元旦，只要在12月27日、30日及31日請假3天，亦可享受9天長假期。

冀運力漸改善 機票能降價 東瀛遊執行董事禤國全表示，航空公司運力未回復，本月港人出遊日本人次回復至新冠疫情前80%，他預期明年運力漸改善，有望機票能降價，更多人能出行。但他指，明年農曆新年及復活假期只相差一個月多，相信部分人只會選其中一個假期外遊，美中不足。他又期望俄烏戰爭盡快完結使油價回調，降低燃油費用。

縱橫遊執行董事袁振寧則指，今年機票集中於長假期大加價，舉例今日連周末的往返福岡的機位已由2,000元增一倍至4,000元，眾多客人寧願於淡季多請多天假出行。袁續指，會爭取旺季的機位舉辦深度遊，下月將設「另類」門市，除了供客人報團外，亦能「飲紅酒、食件餅」，並引入虛擬體驗旅行團等，期望能提供新體驗予客人。

旅遊促進會總幹事崔定邦則指，市民若打算「平平地」外遊，不妨趁公眾假期連周末周日放3天假，北上深圳或大灣區短途遊，一般不需700元已能參與溫泉純玩團。崔更稱今日佛誕連假，很多短途旅行團將出發，高鐵車票亦十分緊張，笑言不用擔心機票貴的情況下，深圳變了港人平價遊「後花園」。