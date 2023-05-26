醫健：職場健康：《熱焫焫防暑攻略》職安健講座暨防暑法寶展覽
夏季熱焫焫，如何預防在酷熱環境工作時中暑？勞工處已於5月15日推出《預防工作時中暑指引》和「工作暑熱警告」，提醒僱主及早為工作進行熱壓力風險評估和採取適當措施，預防僱員在酷熱天氣下或高溫環境中工作而引致中暑。
展防暑用品設備
為詳細講解新指引及其他相關防暑資訊，勞工處及職安局將於5月31日 (星期三) 舉行《熱焫焫防暑攻略》職安健講座暨防暑法寶展覽。勞工處專家將會簡介新指引內容及要求、「工作暑熱警告」，及講解在酷熱環境下工作的防暑措施。大會亦邀請「最佳酷熱天氣下職安健計劃」的得獎機構分享實施工作間的預防中暑策略和經驗。另外，職安局代表將簡介今年的預防中暑推廣活動和「中小企便攜風扇資助計劃」。
除講座分享外，同場更設有「防暑法寶展覽」，參與人士可免費參觀多種不同的防暑用品和設備，以及參與大會特設的有獎問答遊戲。網上報名及詳情可瀏覽https://bit.ly/42BsS5U，活動參與名額有限，先到先得。截止報名日期本月29日。如有查詢，歡迎致電3106 4413或電郵giging@oshc.org.hk。
日期：2023年5月31日(星期三)
時間：下午2時30分至5時 (下午2時開始登記及展覽開放)
地點：香港灣仔會議展覽中心會議室N201
講者：勞工處代表、職安局代表和業界人士
費用：免費
語言：粵語
對象：歡迎各行各業參加
職業安全健康局
www.oshc.org.hk
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230526-0526_00176_044/醫健：職場健康：《熱焫焫防暑攻略》職安健講座暨防暑法寶展覽
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：