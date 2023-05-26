醫健：職場健康：《熱焫焫防暑攻略》職安健講座暨防暑法寶展覽

夏季熱焫焫，如何預防在酷熱環境工作時中暑？勞工處已於5月15日推出《預防工作時中暑指引》和「工作暑熱警告」，提醒僱主及早為工作進行熱壓力風險評估和採取適當措施，預防僱員在酷熱天氣下或高溫環境中工作而引致中暑。

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為詳細講解新指引及其他相關防暑資訊，勞工處及職安局將於5月31日 (星期三) 舉行《熱焫焫防暑攻略》職安健講座暨防暑法寶展覽。勞工處專家將會簡介新指引內容及要求、「工作暑熱警告」，及講解在酷熱環境下工作的防暑措施。大會亦邀請「最佳酷熱天氣下職安健計劃」的得獎機構分享實施工作間的預防中暑策略和經驗。另外，職安局代表將簡介今年的預防中暑推廣活動和「中小企便攜風扇資助計劃」。