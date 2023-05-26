調查：31%公僕不滿薪酬加幅

【本報訊】薪酬趨勢調查委員會早前公布薪酬趨勢調查結果，薪酬趨勢淨指標高、中、低層公務員介乎2.87%至4.65%。華員會建議劃一加薪5.1%，以追回過去疫情3年累積的通脹數目，而政府人員協會早前進行調查，發現31%受訪公務員不滿加幅，約90%希望加幅不低於4.5%，故建議劃一加薪5%，勞工界議員梁子穎認為過去3年，分別有兩年凍薪，一年劃一加薪2.5%，即使加薪亦未能追回通脹。

華員會倡劃一加5.1% 公務員事務局昨與4個公務員工會會面。華員會會長利葵燕建議加薪5.1%，指幅度包含中層公務員薪酬趨勢指標的4.65%及0.45%，而這加幅令公務員可以追回過去疫情3年累積的通脹數目。她指疫情經濟不好時，公務員分擔社會困難，疫後經濟情況好轉後，公務員分享經濟好轉的情況也是合理。

公務員工會聯合會會長唐麗娥會後表示，已促請局方按以往做法，把低層公務員的加薪幅度與中層看齊，劃一加薪4.65%。她指公務員士氣低落、流失率上升，又指公務員同是「打工仔」，只是期望與私人市場的加薪一致，反問政府若再以財政壓力巨大為由向公務員「開刀」，將如何搶人才及挽留員工。公務員總工會馮傳宗則沒透露工會要求，但指公務員職位在過去一段時間招聘困難，期望局方參考今年的淨指標加薪，提高公務員職位的吸引力。

政府人員協會指近年政府凍結公務員編制及近期公務員空缺離職問題愈趨明顯，對各部門人手造成壓力，促政府加薪5%或以上激勵士氣留往人才，但重申加薪4.65%為可接受水平。該會主席馬志成指去年加幅水平對公務士氣已有影響，相信不加薪會影響公務員士氣，副主席黃家聲則指近年年輕和有經驗的公務員流失率大，又相信現時「政府係挽留唔到」，認為只有加薪才可留住他們。