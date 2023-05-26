外勞揸小巴 工會憂損本地生計

【本報訊】港府被指擬輸入500名外勞小巴司機，填補長期空缺，有運輸業工會昨日表示反對輸入外勞，擔心引入外勞會損害本地職業司機的生計，尤其年長司機，工會又促請政府提升司機薪酬待遇，以吸引新一代入行。

汽車交通運輸業總工會第一副主席林天賦表示，運輸業縱使面對人手短缺的問題，但港府過去一直沒有採取合理的方法解決，包括未有提高小巴及中港旅遊巴司機的薪酬待遇及工作環境，令眾多新人不願入行。若現時再輸入外勞，他恐怕會令很多職業司機，尤其年長司機失去工作機會，亦令行業借輸入外勞再壓低勞工的薪酬待遇，使更多人不願投身到運輸行業，形成惡性循環，衝擊業界。

籲改善待遇吸新血 工會公共小巴分會主任陳逢源亦反對輸入外勞，指小巴司機的薪酬待遇差，包括沒有法定的休息及用膳時間，認為當局應規管相關情況，及將小巴司機的底薪，提升至每小時80至90元，吸引新人願意入行，而非單靠輸入外勞解決人手不足的問題。

工會又指，當局採取過急和過度的鐵路發展策略，卻未有合理疏導措施，致陸路交通工具競爭白熱化，縮減前線司機營運空間，促港府倣效內地或海外的經驗，落實行業補貼措施，並加入保障勞工條款，援助運輸企業及職業司機。