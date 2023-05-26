建造業人手荒 輸外勞勢在必行

港府：多管齊下應對 增培訓引科技止血 建造業人手不足，一直以來業界均有輸入外勞的聲音。發展局局長甯漢豪表示會以多管齊下策略應對，包括增加培訓、引入科技；又坦言輸入外勞是不能逃避的，並舉例指啟德體育園、香港機場三跑及石鼓洲焚化爐等公營項目亦有輸入外勞，相信日後輸入外勞的數目仍會多於過去幾年每年幾百人的數目。對於新田科技城擬直接批地惹議，她則強調一定會制訂「有板有眼」的框架及機制，無可能將科技城變成地產項目。

憂冇人手 拖慢房屋基建 建造業議會預測，前線技術工人今年短缺萬多人，到2027年則會擴大至短缺4萬人。甯漢豪表示，即便引入科技和增加培訓，建造業人手短缺的問題也未必會即時「止咳」，故仍要輸入外勞。未來幾年香港踏入建造業高峰期，單計政府工務工程，開支會由現在每年約800億元，增至每年過1,000億元。她認為香港要「拚經濟」，尤其很多房屋供應及基建項目要「追回時間」，若因人手不足而拖慢工程，影響經濟發展，屬不智做法。

至於有消息稱會輸入過萬名建造業外勞，甯漢豪說稍後會再交代，但她強調現有機制下，不會輸入廉價外勞，外勞工資不會低過該行業的中位數。

新田科技城 擬直接批地 此外，就新田科技城發展，甯漢豪稱會以多元方式批地，包括直接批地，但一定會制訂框架及機制，以規範進駐企業。甯又稱，未必會「倒模式」訂立批地條款，而是按進駐企業的性質及發展釐定條款；又會制訂營運協議，要求企業達標，如有違反，政府有權收回用地。

不過，直接批地方式惹來不少質疑，本土研究社引用南韓松島的例子，指當地政府為鼓勵發展創科及經濟，以「直接廉價批地」吸引「龍頭企業」進駐，但至今有部分地區仍處於「半荒置」或改作豪宅。對於如何避免新田科技城亦出現以上情況，甯漢豪表示，當局對其他地方的負面經驗一定引以為鑑，有待創新科技及工業局研究將引進甚麼類型創科企業，再決定以甚麼方式批地。