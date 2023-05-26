圓筒型自動泊車 造價高惹議

【本報訊】港府擬於深水埗興建全港首個地下圓筒型自動泊車系統，連同地面休憩用地等設施，項目造價達7.8億元被議員質疑過貴。運輸及物流局昨交代，項目內的圓筒型自動泊車系統建造費用為1.38億元，其造價、營運及保養成本，比其他款式的自動泊車系統貴，主要是設計、結構和技術均較為複雜。

擬建的深水埗欽州街西公眾停車場最快今年中動工，2026年竣工。場內的圓筒型自動泊車系統將提供約170個私家車泊位，其餘30個則是傳統泊車位。當局估算，該停車場每年經常性開支約為1,085萬元。

當局解釋，該用地的狹長非矩形地形，適合應用圓筒型自動泊車系統。與其他自動泊車系統相比，圓筒型泊車系統是全自動電腦化運作，在同一空間可增加的車位數量可進一步提升高達60%。

局方：機件配置多保養貴 圓筒型自動泊車系統運作原理獨特，牽涉三個機械移動步驟，包括垂直、旋轉及橫移的，所需的機件配置較多，因此造價、營運及保養成本相對較高。參考顧問研究等數據，拼圖型或立體型自動泊車系統，造價一般不高於圓筒型自動泊車系統的約70%。