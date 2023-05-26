機艙門故障 國泰往東京航班延誤

【本報訊】國泰航空昨日早上有班機的機艙門一度未能關上，班機延誤個多小時始起飛，受影響乘客大致平靜，惟有乘客試圖以手機拍攝機艙門情況被空中服務員阻止並要求刪除相片。而按照國泰網站指引，若航班取消或錯失是由於服務受阻延誤所致，會盡力安排乘客乘搭下一班可乘搭的航班。至於國泰航空機艙服務員被指歧視內地乘客風波，行政總裁林紹波昨向員工發信，指不當言論有違專業態度及精神。

乘客拍攝情況遭阻止 據肇事航班的乘客表示，涉及延誤的班機，原定昨日早上9時05分前往日本東京，所有乘客上機後，機上有廣播指連接登機通道的機艙門未能關上，需尋求工程人員協助，約個多小時後完成修復起飛，期間機上乘客大致平靜，有乘客一度離開座位用手機拍攝機艙門情況，但被兩名空中服務員阻止並要求刪除相片，隨後拉上布簾阻止其他乘客走近機艙門。

另外，國泰航空有機艙服務員被指歧視內地乘客，3名涉事員工被解僱。國泰航空行政總裁林紹波昨向員工發信稱，近日3名機艙服務員於航班執勤期間作出不當言論的事件，顯然有負責任，亦違背國泰其他同事一貫秉承的專業態度及精神。國泰又指，國泰空中服務員工會是獨立工會，其立場不代表國泰。平等機會委員會主席朱敏健則稱，無心之失或說笑，只能成為減輕責任的理由。