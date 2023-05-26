東涌綫延線動工 冀2029年通車

【本報訊】港鐵東涌綫延線工程昨舉行動土儀式，主體工程正式展開。港鐵稱，項目涉及在營運中的東涌綫上施工，為工程規劃、施工和建造時間帶來挑戰，港鐵將盡力做到維持東涌綫列車服務，同時全力推展工程，目標2029年通車，屆時服務區內約29萬人口。

東涌綫延線工程今年初獲行政會議批准興建，工程分為東西兩段。港鐵主席歐陽伯權昨於動土典禮上表示，東涌綫延線是多個新鐵路項目中首個動工項目，項目能配合東涌東填海區及東涌西新市鎮擴展計劃，通車時預計服務區內約29萬現有及新增人口，加強區內外連繫，支持區內居住及就業人口長遠持續增長。

兼顧營運 日僅兩小時施工 港鐵行政總裁金澤培表示，在欣澳站及東涌站之間加建新站，工程有許多挑戰，因為須保障日常營運，每晚施工時間只有兩小時。他指港鐵在規劃、設計以至建造的過程中，已持續探索及採納新科技與技術，以及可持續發展元素，以提升工程質素及效率。

至於政府今年上半年將公布東九龍綫的可行性研究，金透露，目前正研究不同類型的集體運輸方案。港鐵在內地亦有相關經驗，盼為本港引入不同的合適客運線路。