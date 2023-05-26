易通行下周日起獅隧實施

【本報訊】不停車繳費服務「易通行」下周日（28日）上午5時起將於獅子山隧道實施，屆時所有人手收費亭及快易通車道將會取消。運輸署表示，截至前日（24日），該署已發出超過74萬張車輛貼，佔全港已領牌的車輛逾91%，當中約80%車輛已開立「易通行」戶口。

運輸署表示，獅隧的收費感應器將安裝於獅子山近沙田出入口的現有「龍門架」上，道路兩旁會有交通標誌通知駕駛者已進入「易通行」收費區，現時往沙田方向有6條行車線，包括兩條自助收費亭和4個人手收費亭，屆時將會全部取消，行車線將減至3條，慢線亦會改為巴士線。至於往九龍方向，亦會同樣減至3條行車線，上下午時段的巴士專線維持不變。

由於獅隧車流多，流量不變，運輸署署長羅淑佩預計，實施易通行後不會立即改善交通擠塞情況，但認為當拆除所有收費亭後，駕駛者不用再為選擇收費亭而切線，相信其後的行車速度會有所提升。對於有市民早前指有「影子車牌」，以及收錯隧道費等情況出現。她說，已分別將錯誤收費退還，以及交由執法部門調查。

明晚起分階段封路 運輸署表示，為配合「易通行」實施，獅子山隧道一帶將於明日（27日）晚上10時起，分階段實施臨時交通措施，獅子山隧道來回方向及龍翔道來回方向往獅子山隧道的支路將由下周日凌晨4時半至5時全線封閉，以便進行關閉收費亭設施，以及更改交通標誌和道路標記等工作；當中有5條通宵巴士路線及6條通宵新界專線小巴路線受影響將改道行駛。