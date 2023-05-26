必嘉圍收過路費 進出付$5000或鎖車

私家屋苑被擋 院舍林立恐礙救援 新界鄉村時有路霸濫收過路費糾紛，類近事件竟在紅磡鬧市發生！本報揭發原屬私家路的紅磡必嘉圍，其業主上周起突然加裝鐵柱封路，並貼出告示指每輛汽車進出須繳付5,000元過路費。受事件影響，不單止令一個必經該路段進出的私人屋苑停車場陷入癱瘓，逾十輛私家車困於場內多日，甚至可能阻礙救援。街坊極度不滿，斥該路段業權持有人存心敲詐金錢，甚至質疑封路或違反地契用途。

紅磡必嘉圍與兩街相連，包括必嘉街、溫思勞街，其出入口上周一夜之間豎立「私家路」路牌，而沿路亦加裝多支紅色鐵柱，高及半腰，導致車輛無法進出。

據現場所見，其「私家路」路牌下列明，「業主無須事前通知下將未經許可之停泊車輛扣鎖或施拖，有關費用由車主負責；業主不會對車輛在扣鎖或拖走時遭受之任何損失負責」。同時，路牌上貼有緊急告示，內容提及如有急需開鎖，須於兩小時（致電）通知，開鎖費用為5,000元，每次只限一輛汽車進出，限時10分鐘。

屋苑管理處：咩都做唔到 必嘉圍內的私人屋苑東海雅園首當其衝，其停車場須沿該私家路駛出至必嘉街。屋苑管理處證實，封路導致十多輛私家車被困場內，坦言現時「咩都做唔到」，考慮循法律途徑解決相關糾紛。

居民陳先生投訴指，必嘉圍門口為私家路，業主幾年前已試過收路費而堵塞出入口，最終由法庭頒布禁制令，事件始告一段落。就該街道上周初再次被封，他不滿業主濫收過路費，認為是敲詐之舉，惟早前報警求助亦無用，他引述執法部門指：「無辦法，業主擺明係坑你哋。」

曾限車輛進出 遭頒禁制令 陳先生又指，必嘉圍內有4幢住宅大廈，另有多間地舖及安老院舍，封路影響眾多住戶，尤其是車輛無法進出，倘發生緊急事故，擔憂救護車或消防車未能趕至現場。

附近屋苑法團主席伍先生透露，法庭早年已頒布禁制令，禁止業主限制車輛進出。據地契列明，該路段禁用作商業用途，故此質疑封路收路費等行為或違法。

本報記者日前按現場的緊急告示，致電聯絡相關人士，惟對方拒絕接受訪問。警方回覆指，本月15日上午近10時接獲一名47歲姓許女子報案，指必嘉圍部分空地為其私人物業，她嘗試移除上址建構物及車輛，期間與其他人士發生爭執，要求警方協助。執法人員到場初步調查，事件涉及土地業權糾紛，不涉及刑事成分，建議雙方循民事法律途徑解決問題，案件列為「糾紛」。翌日，報法部門再度派員到上址巡查，發現有關路段已被加裝鐵柱，而當日亦無接獲相關投訴或求助。

執法部門本月20日晚上約11時，再接獲一名38歲姓陳男子報案，指他早前停泊車輛因有關路段加裝鐵柱而未能駛離。執法人員到場後得知，報案人已經根據現場告示嘗試聯絡業主代理人，而雙方同意自行協商處理。經初步調查，事件不涉及刑事成分，案件列作「投訴滋擾」。

業權問題 議員倡訴諸法律 議員兼執業律師江玉歡表示，事件牽涉複雜業權問題，例如該私家路的官批地契，政府批地時，有否列明需提供過路權予其他鄰近業主；業權人過往有否與他人訂定過路協議等。她建議受影響市民循法律途徑處理糾紛。她指，私家路糾紛不時發生，新界地區常見外，不少停車場出入或會沿經，建議市民置業、租用停車場等，須多加注意，避免爭拗。