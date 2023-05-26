流感峰期完結 每周高達48宗重症 包括死亡

【本報訊】衞生防護中心在上月6日宣布，因季節性流感活躍程度繼續上升，表示香港已踏入流感季節。事隔7周後，中心昨宣布流感季節完結，總結在今次流感高峰期間，分別錄得276宗及3宗流感成人及兒童嚴重個案，當中分別有170宗及兩宗死亡個案。

八成為甲型流感 香港的流感活躍程度自4月初踏入流感季節後持續上升，至上周回到基線水平期間，檢測出的流感病毒約八成主要為甲型（H1）流感。根據最新監測數據，在呼吸道樣本中，季節性流感病毒確診百分比從截至4月22日一周18.2%的高峰，下降至截至上周六一周的3.83%。因流感而入住公立醫院的比率，亦由1.13（每一萬人口計）的高峰下降至0.23水平。

此外，每周流感疾病爆發的報告數字，從上月最後一周的59宗，回落至本月首兩周分別24和25宗，而截至上周六的一星期更進一步下降至10宗。

嚴重或死亡個案方面，4月9日至5月6日期間，每周錄得46至48宗嚴重流感（包括死亡個案）報告，而截至5月20日的一周則錄得32宗，當中25人死亡，同期沒有錄得兒童流感相關之重症及死亡個案。

新冠感染方面，最新數據顯示，本地確診升幅顯著放緩，最近7日（5月18日至24日）的新增化驗所確診檢測數字介乎467宗至554宗，未有明顯上升趨勢。上周三至本周二（17日至23日）期間公立醫院每日新增住院個案數目於384宗至489宗徘徊，而公立醫院每日新增危殆或嚴重個案則介乎24宗至43宗，暫未有進一步上升迹象。