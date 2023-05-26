退出器官捐贈個案增 議員轟黑手可恥 製造矛盾

【本報訊】跨境器官移植互助機制近期引起爭議，甚至本港退出器官捐贈的個案亦有增加。立法會昨通過「落實與內地的器官移植合作」動議，有議員批評部分人對中國存有偏見，指現時內地有就規管器官捐贈訂立制度，亦有議員炮轟有人在網上抹黑器官捐贈相關互助機制，形容刻意製造兩地矛盾，與2019年反修例事件相似，要求執法部門徹查，而政府亦斥有人就議題造謠作假。

針對早前發生器官捐贈登記名冊事件，政府指看到少數人「別有用心」的破壞、「製造矛盾」，而這些人「埋沒良知」，「插贓嫁禍」去製造跨境互助影響器官捐贈意願的假象，又在網上看到很多造謠、造假的訊息，強調市民均有「絕對自願」的權利，登記和取消器官捐贈。

議員葛珮帆和李梓敬批評有人在網上抹黑器官捐贈相關互助機制和呼籲人取消器官捐贈登記，斥他們惡意散布謠言，形容是非常可恥及「冇人性」，認為做法有計劃製造兩地矛盾，宣傳手法與2019年反修例事件相似，促請執法部門需要徹查。

促港府拓闊器官捐獻來源 醫務衞生界議員林哲玄支持建立機制，指香港器官移植技術成熟，但等待移植器官的人並不少，而香港器官捐贈缺乏。在2015年至2019年間等候腎臟、肝臟和心臟移植都呈上升趨勢，平均等候時間分別為54、43.8和25個月，同期有150人在等候中過身。他指香港為全球遺體器官捐贈最低的地方之一，近日更有多人退出捐贈名冊，更指退出數目增加，令等候中的病人機會更渺茫，促請政府拓闊無償器官捐獻來源，與內地合作開展器官捐贈。

對於有意見指擔心接受內地器官會影響外界對香港的聲譽，林反駁指世界上有對中國存有偏見的人，強調「偏見不等於事實」，重申現時內地有就規管器官捐贈訂立制度。

對於等候捐贈器官時間長，議員管浩鳴形容與等候安老院舍的老人沒分別，「可能等到死嗰刻都未等到」，又批評政府在推廣器官捐贈上未有太大變化，宣傳手法欠缺新意，亦無新計劃提升器官捐贈率。他促請政府投放更多資源大力推廣器官捐贈，並且透過立法確保捐贈者去世後的意願得到表達和尊重。