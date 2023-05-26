仗義挺身 捐血救人 勿信傳聞

造謠者包藏禍心 議員斥煽動仇恨 內地及本港恢復免檢疫通關近半年，兩地民眾交往漸趨頻繁，昔日摩擦矛盾再現！近日不斷有人在網上炒作，繼呼籲市民取消器官捐贈登記以免將來身故器官捐往內地後，近日網上出現有關捐血的虛假訊息，市民捐血會為私家醫院為內地人做手術，從而「賺大錢」，煽動仗義挺身捐血救人的市民停止捐血。議員批評這些錯誤訊息是以病人利益作籌碼，製造矛盾和煽動仇恨，更擔心影響市民捐血意欲，呼籲勿信傳聞。

近日有人在社交平台發文稱：「紅十字會告急！呼籲香港人捐血？市民免費捐出的血給私家醫生為國內人做手術賺大錢」。議員葛珮帆批評，這些謠言有機會令急需輸血的患者錯失接受輸血的機會，及有機會令本地血庫存量進一步降低，嚴重影響本地醫療系統。她指相關訊息完全錯誤，以病人的利益作籌碼，製造矛盾和煽動仇恨，促請政府澄清，並研究打擊網上虛假資訊的措施。她亦呼籲市民捐血，救助有需要的病人。

反中亂港分子宣傳似反修例 她又提到，網上亦有抹黑器官捐贈相關互助機制，惡意散布謠言，非常可恥及冷血。這些「反中亂港分子」有組織有計劃製造兩地矛盾，宣傳手法與2019年反修例事件相似，執法部門要徹查。

醫療衞生界議員林哲玄解釋， 紅十字會收到市民捐贈的血液後，會清楚記錄每包血的資料，公立醫院或私家醫院每次需要向血庫取血亦記錄在案，清楚列明捐贈者及受贈者身份，亦需醫生簽署，不可能存在買賣情況，衞生署亦會監測程序，萬一出現任何問題「都有齊資料追得番」。

不會因身份種族而拒施援手 他又稱，醫院是拯救生命的地方，不論是香港人、內地人或外國人，只要有需要用到血液都會提供予患者，例如有外國人在港發生意外，撞車後大量出血，有需要時醫生會為其輸血，不會因為身份、種族而考慮是否醫治，「唔通等佢死？」他又坦言：「其實係唔會有非本地人需要血專登嚟香港」，因當中涉及不同風險，輸血後可以出現敏感反應，或有其他難以發現的傳染病，故無必要都不會輸血。

香港紅十字會輸血服務中心指出，九成以上血液供應給公立醫院，其餘小部分供應給私家醫院。自上星期公布血庫庫存量跌至極低水平及呼籲後，近日前往捐血的市民明顯回升，周末有過千名市民到捐血中心捐血，至前日收集818袋血液，高於每日目標的650袋。

器官捐贈被人用來炒作中港矛盾。 葛珮帆 市民捐血後，每包血均會記錄在案。 近日有人在社交平台發文引起議員關注，促請政府澄清。 市民捐出的血液會分門別類處理。