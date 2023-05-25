知法犯法不勝數 警隊亂象不忍睹

警隊格言，由沿用多年嘅「服務為本 精益求精」改成「忠誠勇毅 心繫社會」。據當時警察公共關係科總警司喺記者會上所講，「忠誠勇毅」顯示出警務人員嘅特質，以及回應市民對警隊不斷提高嘅期望；「心繫社會」則凸顯警隊上下一心，以服務市民為依歸。

帶勇之人、守我城嘅警務人員，能有如此胸襟和認知，功夫茶和多數市民梗係要畀「讚」！之不過，近排紀律部隊知法犯法嘅事故不絕如縷，偷拍裙底春、醉駕、非禮、盜竊等等，不一而足，令人汗顏。

嗱嗱嗱，保安局尋日回答議員書面質詢時表示，今年1月至4月期間，有11名正規警務人員被捕，佔去年全年42人嘅26%。達到雙位數，唔可以話係少囉！呢，尋日下午點零鐘，一名便衣男警員駕駛警察私家車，載同一名女同袍沿大埔豐運路行駛。期間懷疑逆線行車，惟車上二人竟懵然不知，一名女途人過路期間未察覺，被警車車尾撞傷腰部。唉！近年涉及警車嘅車禍真係多如天上繁星，口痕友話以「道路炸彈」形容也不為過！

仲有呀，尋日又有男警喺荃灣區院承認5項罪名，包括盜竊、勒索、抗拒警員及兩項以欺騙手段取得財產罪。呢單嘢都可謂令人對「忠誠勇毅」守我城嘅警員「刮目相看」！案情透露，27歲男警與相識僅兩日多嘅女網友「開房」，完事後疑趁女方沖涼偷走其信用卡購物，其後更聲稱「拍咗片」，以此勒索女方兩萬個大洋。當男警翌日當值時，駕駛警方私家車收錢遭同袍截查，男警仲激烈頑抗，揚言「做緊嘢！唔好搞大佢！」最終被判入獄24個月。

功夫茶月旦時事，一直警覺需「莫懷偏頗之意，常存公正之心」；警隊有如此惡質之執法人員，或許係個別事件。之不過，若然警方不着緊撥亂反正，任由一些帶勇之人知法犯法，「紀律部隊無紀律」一旦深入民心，就好難令市民相信警隊「忠誠勇毅 心繫社會」咯！

走筆至此，功夫茶忽然醒起《東網視頻》2月初一段以幽默手法表達嘅評論短片，引述警隊近期失威劣行，全部有根有據，本着愛深責切、恨鐵不成鋼嘅心情為出發點，誰知警方反應過敏，警察公共關係科去信東網表示「極度遺憾」、「強烈不滿」咁大反應！

話時話，今趟保安局又出咗份咁嘅書面報告，揭露警隊喺短短4個月內有成咁多人被捕，功夫茶內心不禁納悶：警察公共關係科係咪又要出封信畀保安局「遺憾」一番？喂，唔為警方唱讚歌都算啦，咁樣挖開肚皮喎，都好「偏頗」啫！