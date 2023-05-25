富戶資產欠抽查 收緊政策也枉然

公屋輪候時間沒有最長，只有更長，為了加快單位流轉，房委會一致通過收緊公屋富戶政策，包括要求租戶每兩年申報是否持有本港及海外物業。富戶濫用公屋由來已久，當局正視是好事，但交由住戶自行申報，隨時出現瞞報，一旦抽查不足，恐怕又是淪為一紙空文。

收緊富戶政策後，除了租戶每兩年申報是否持有物業外，租戶亦要授權房委會查核其資產狀況，富戶遷出限期亦會減至4個月等。目前公屋一般申請的平均輪候時間稍為縮短至5.3年，總申請宗數則逾23萬，申請者仍然是望穿秋水。儘管港府又是搞過渡房屋，又是興建簡約公屋，但上樓難的問題依然未見大改善。社會早有聲音要求港府進一步收緊富戶政策，騰出更多單位供輪候人士上樓。房委會聲稱，現時約80萬個公屋戶中，有約50萬戶已需兩年申報，有信心可應付餘下約30萬戶申報。

事實上，公屋富戶入息超出上限，有些人更擁有私人物業，卻依然霸佔珍貴公屋資源，早就被斥為不公平，亦是社會民怨之一。例如前立法會議員梁國雄薪酬豐厚，卻一樣不用搬離公屋；又如早前一宗轟動全城的謀殺肢解案，其中一名被告被揭擁有數千萬元豪宅兼購入居屋，卻依然佔用公屋單位。如此種種，無不激起社會嘩然。

上屆政府亦曾收緊公屋富戶政策，當時房委會向約580個在本港擁有私人住宅物業、入息或資產超逾相關限額或拒絕進行申報的住戶發出《遷出通知書》，但當中只有134個住戶交還公屋單位，僅佔整體約23%，而且富戶可申請長達12個月的「定期暫准居住」，不斷拖延，以致成效不彰。當時的運房局擺出無可奈何狀，現屆政府會否一改過去的怠政陋習，認真抽查和執法，將成為政策成敗的關鍵。

然而，最大的問題仍然是出於住戶申報上，儘管租戶要授權房委會查核其資產狀況，但以港產官僚做事向來得過且過，加上公屋租戶達80萬之巨，處理申報尚且吃力，還要指望他們勤加抽查，肯定只是一廂情願。要是租戶存心瞞報，可能永遠也不會被發現，富戶是否如實申報，可想而知。

數字最能說明問題。過去4年，合計約有2,800個公屋住戶瞞報資產，當中只有10宗個案被判監；與此同時，當局平均每年審查23萬個公屋住戶入息申報表，惟專責小組每年只會就不少於6,000宗個案進行深入調查，連立法會議員都忍不住怒轟，資產審查制度等存在極大漏洞。既然抽查率極低，入罪率又這麼輕微，濫用公屋的好處大於風險，今次的收緊富戶政策會否淪為無牙老虎，實在不能不令人懷疑。

說到底，世不患無法，而患無必行之法。香港許多問題，歸根究柢不是欠缺法規的問題，而是人的問題。再好的法規若無人落實執行，同一紙空文無異。港府已非首次收緊富戶政策，然而每次都是雷大雨小，姿勢大於實際，今次會否又是同一命運，只能拭目以待。