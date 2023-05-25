冰鑑春秋：海外遇到困境要找誰

一位台灣女留學生與朋友在美國紐約公共圖書館研讀資料，剛從廁所出來，卻遭一名陌生非裔女子襲擊，往她右後腦揍了一拳，害她撞上牆角血流不止。雖然她的朋友請圖書館保安攔住這名攻擊者，希望等到警察到來，但現場5名保安卻似乎想包庇對方，一面要她們冷靜，另一方面卻讓攻擊者從容離去，似有種族歧視之嫌。而當她聯繫旅外國人救助電話時，台灣外交單位卻僅給她一位「移民」律師的電話，敷衍冷漠的作為，讓女留學生相當心寒。

更讓我訝異的是，網絡上居然有一堆酸民附和駐外單位的作為，譏諷「已經給妳律師電話了還要怎樣？」「不然還要幫妳出律師費嗎？」還有人認為，就是有這樣的刁民，才會讓外交人員疲於奔命。同胞在海外遭遇困境，外交單位施以援手本來就是應盡的職責，何況這名女留學生的案子涉及傷害、就醫及種族歧視等複雜狀況，這些是給個「移民」律師的電話號碼就可解決的事情嗎？

儘管在事情鬧大後，駐外單位已去電關心，並承諾會積極協助處理後續與警方交涉等法律問題，然而在國外遭受攻擊在先，事後又被自己人視作麻煩的感受，恐怕會在女留學生心中留下不小的陰影。台灣的駐外人員過去篩選嚴格，都是經過層層考核的菁英，但近年不僅屢屢在關鍵時刻出錯，還不時傳出內鬥甚至鬧出人命的糾紛。原因無他，民進黨破格空降長官已成慣例，這群人又個個只懂得搞意識形態，對真正該着重的外交實務一無所悉，當然只有每況愈下。

在海外的台灣人幾乎都知道，若遇上麻煩需要相關單位協助，找大陸的駐外使館往往比台灣的更有用。這是現實的無奈，卻是自救的法門。