激濁揚清：好好教訓老美這老海鮮

中國當局宣布，美國晶片公司美光的產品存在較嚴重網絡安全隱患，且未通過網絡安全審查，營運者應停止採購美光產品。美國國務院表示嚴重關切，白宮則謂中方出於安全憂慮的禁令不是基於事實。可以肯定這道禁止採購措施已戳中了老美的痛處，痛得山姆大叔呱呱叫，霸權國終於初嘗教訓。

白宮發言人巴埃爾在回應事件時，特別提到北京近來的行動和突擊美國企業令拜登政府感到不安，白宮正交由美國商務部直接接觸，向北京傳達相關看法。老美當然感覺不安了，它根本沒有想到中國會膽敢還拖。像老美這種由冷戰時代一直啃着老本，也文也武了逾半個世紀的「老海鮮」，根本不知時代在變，它何止不安，簡直是老羞成怒。巴埃爾批評這些行動和中國所堅稱正在開放其市場並致力於透明監管架構不相符，這是廢話，是對美國過往搬出許多看似冠冕堂皇的理由，做出類似的禁制行為，採取選擇性失明。

美國以往恃着超級強國的地位，在單極世界裏為所欲為，如今竟有人以老美之道還施老美身，這是當年美國以《廣場協議》搞日本，以「美國陷阱」肢解法國巨企阿爾斯通集團等老美橫行無忌事件中，所未曾有過的。但其他國家從此選擇不再抬頭做人，甘心淪為附庸國，有些則敢怒不敢言，惟中國人卻有底氣與霸權頑抗，這就是地球能否脫離單極世界美國霸權頤指氣使的關鍵。「強者做自己想做的事，弱者聽任命運擺布。」美國以往盡是揮刀向更弱者，中國卻是敢向美國這「老海鮮」較量，單是這份高尚情操，就足夠老美自慚形穢。

中美互玩脫鈎斷鏈，定必深化對立狀態，但一個分裂的地球都要比過氣超級大國妄想再橫行霸道多半個世紀，來得更合乎人類命運福祉。