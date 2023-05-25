強詞有理：叩門又失敗

儘管獲得美國等少數國家力撐，台灣還是被拒絕以觀察員身份出席今年的世界衞生大會，這已是連續7年叩門失敗。台灣聲稱有12個「邦交國」向世衞秘書處提交「邀請台灣以觀察員身份參加世衞大會」提案，大陸則指近140個國家堅持一個中國原則，可見眾寡懸殊，結果早已寫在牆上。

對於再次被世衞拒於門外，台灣尷尬，美國更尷尬。美國國務卿布林肯早前大聲疾呼，「強烈鼓勵」世衞邀請台灣以觀察員身份參與今年大會，結果徒勞無功，「強烈鼓勵」變成「強烈遺憾」，說明美國的影響力也不外如是。最諷刺的是，美台官員上月剛在華盛頓就台灣參與國際組織的問題舉行工作組會議，美國國務院在會後的聲明指出，協助台灣參加世衞大會是雙方近程目標之一。美國眾議院外交關係委員會日前更煞有介事通過一項沒有約束力的法案，宣稱聯合國2758號決議「僅處理中國代表權，不涉及台灣」，意思就是說台灣不屬於中國領土，會繼續支持台灣加入國際組織云云。老美花這麼多力氣搞這麼多小動作，赤裸裸挑戰國際法權威，最後還不是枉費心機。

不近情者多藏奸，美國刻意將台灣問題國際化，無非想引起更多國家關注，從而形成對中國大陸強大的政治壓力，增加兩岸統一的難度。從某種程度上說，美國也許達到了目的，台灣問題確實愈來愈國際化、複雜化。日本前首相安倍晉三揚言「台灣有事即日本有事」，英國外相祁湛明聲稱「台灣問題不是中國內政」，南韓總統尹錫悅認為台灣問題是「全球性問題」……這些附庸國互相唱和，說明美國在背後下了不少工夫。

不過，世界上絕大多數國家都清醒得很，不願被美國拉下水。法國總統馬克龍明言，歐洲應該建立「戰略自主」，避免因為台灣問題而捲入中美衝突，不應跟隨美國而淪為附庸。作為美國盟友的法國尚且不想蹚渾水，何況是其他國家。這也正是台灣始終無法參與國際組織的主要原因，連以觀察員身份列席世衞大會也屢遭碰壁，真是情何以堪。

說穿了，老美就是虛偽。既然要力撐台灣，為何不直接與其建交？非不為也，實不敢也，因為老美知道這必然會引發地動山搖，他們根本承擔不起。所以，台灣當局還是趁早死了這條心吧，打「國際牌」，怎麼可能打得過大陸。