龍吟虎嘯：性命攸關台選民信誰

台灣大選爭「大位」的參選人都出來了，一個是民進黨的賴清德，一個是國民黨的侯友宜，一個是民眾黨的柯文哲；一個綠，一個藍，一個白，他們屬不同政治營壘，爭奪台灣管治權。

過去20多年，「統獨問題」是大選的焦點。漸漸地，「統派」國民黨被「獨派」民進黨打得喘不過氣來，為了爭選票，不斷向民進黨靠攏、向「獨」靠攏，這些年國民黨已公開放棄了「統」的「初心」、「願景」，搞「隱獨」、「暗獨」，對「統一」提都不敢提。而那個白色的柯文哲，自稱「走中間路線」，見綠說綠話，見藍說藍話；在台灣說「獨」話，去大陸說「兩岸一家親」，是一個投機分子。

今次大選，綠藍白都不敢再操弄「獨統問題」，因為台灣百姓害怕戰爭，而「台獨」意味着戰爭已不是空言恐嚇。解放軍的軍機、戰艦包圍台灣軍演已常態化，誰敢「搞」獨，誰就是把台灣推入火海，對此台灣百姓看得清楚。

避免戰爭，那就要和平，於是綠藍白就不約而同的要在選舉中猛打「和平牌」，他們的「和平牌」的內容都差不多，且有共識：一是「維持台海現狀」就能和平；二是向美國多買武器就能「以戰止戰」、「和平保台」；三是把台灣問題國際化，大家都來支持台灣、保護台灣就能和平；四是趕快向大陸釋放善意，加強溝通交流、經貿往來，增加互信就能和平。

那麼，台灣百姓會不會吃這一套呢？這套東西由民進黨參選人講，恐怕不大靈光，他們獨色至深，與大陸關係敵意甚深，有點腦子的台灣民眾怎麼會相信他們呢？這套東西由民眾黨參選人講出來，台灣百姓大概也不會相信他能做得到，一個投機分子早已失去處理生死攸關政治問題的公信力。這套東西由國民黨參選人講出來會怎樣呢？可能會好些，因為國民黨畢竟和大陸有個「九二共識」，歷史淵源甚深。這個問題上，台灣百姓不信國民黨還能信誰呢？信多少算多少吧！