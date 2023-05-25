坦言集：減低風險

美國與西方不再談與中國脫鈎，而是要減少風險，理由是沒法與中國脫鈎，脫鈎會使它們的經濟乃至國際經濟體系崩潰，形同自殺。

相對來說，生產盡在中國，脫鈎後中國的市場會受大衝擊，卻在衝擊之後還可低水平維持恢復，不像西方的全然瓦解。關鍵是生產在中國，中國經濟的自給程度高，未像西方那樣去工業化、金融化以至泡沫化。當然，西方各國中，德國等受損不如英、美，歐洲一些去工業化較低的國家還可像中國依賴本地生產需求維生，不像英美一下子可能要返回農業社會，但它們龐大的工業和城市人口沒法養活，形勢絕對劣於上世紀30年代的大衰退。這樣的形勢下，美國的美元、金融寡頭和全球霸權怎可維持？縱使武器先進，雄兵百萬，沒有中國的工業生產供應，它又怎樣可以返回戰時經濟的自力更生，把脫鈎最後演變成戰爭求生？只有戰爭才可以讓它們動員社會自給自足。

不能完全脫鈎，便只能部分脫鈎，關鍵行業脫鈎，例如半導體，這便是減少風險。這樣政策的前提，是西方可以把這些關鍵產品、零部件重新生產。在去工業化後再工業化不是單單錢的問題，例如一個行業重建關鍵零部件研發生產，至少是幾萬億美元的投資，耗時5至10年不等或更長，且需要勞工、技術人才、管理經驗。去工業化這麼多年，也多用移民，要一下子地本地化，棄用政治不可靠的亞洲移民乃至西班牙裔，建設工廠，重置技術體系和生產體制比起籌措資金更難。

與此同時，中國不會坐視不動，必然用各種方法提升現有的生產與技術，形勢變成美國西方是後來追趕，未必容易超越中國，況且中國市場比美國大，美國控制不了非西方更為龐大的市場。中國還可用舉國體制來集中資源、人才進行工業競爭，美國西方利潤掛帥的企業體系可以怎樣與之競爭呢？是每一個關鍵產品、零部件都要用政治力量強制、打擊中國企業嗎？它的手能伸得這麼長嗎？能有效執行嗎？美國制裁中國半導體行業，中國反制美國最大的美光，後者的損傷會大於中國的華為、中興等。

單用市場競爭，是不可能壓倒中國，就算兩敗俱傷，美國西方傷得會更重，於是美國西方便會早晚改用政治迫害來達到目的，這便已近乎戰爭了，不只是貿易戰，而是國運之戰，中國會忍讓嗎？