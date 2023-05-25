政情：目睹浪浪搬新屋 劉國勳好感觸

貓狗同人一樣，都需要有瓦遮頭。議員劉國勳日前去到打鼓嶺恐龍坑，目睹一批被迫遷嘅「浪浪」入住新嘅安樂窩。佢話回想舊年呢段時間，有動物收容所因土地糾紛而險令內裏嘅貓狗再次流浪，但幸得各方支援同協助，如今總算有得新居入伙啦。

盼北都做好照顧動物 劉國勳回想動物收容所嘅場主舊年向佢求助，對兩個月內遷出嘅限令甚感徬徨。於是佢立即喺網上發起呼籲，慶幸限期前終獲某地產發展商借出一塊農地，跟住佢同團隊就幫手協助改劃土地、地盤平整、測量、排水渠、上蓋牌照等有關程序，加上有心有力嘅工程團隊提供專業支援，力保收容所內嘅貓狗不至淪為二次「浪浪」。佢話希望新址不但係流浪貓狗嘅家園，仲可以舉辦親子或教學活動，令社會關注「浪浪」嘅問題。

佢又提到今次個案，有關收容所雖獲有心人支持，又得到土地政策及規劃申請嘅協助，但當中涉及嘅時間及金錢，對一啲團體嚟講都有壓力，佢希望政府喺發展北部都會區時，一併做好照顧動物嘅藍圖同規劃，包括主動提供土地及基本配套，並對有心嘅動物團體增加支援等。