政情：長者政策缺統籌 樂齡科技大落後

針對香港社會高齡化問題，立法會尋日通過「加強推動樂齡科技，提升銀髮族生活質素」嘅議員議案。有議員批評政府發展樂齡科技落後，沒有專責部門統籌，儼如「各有各做」。有議員又斥政府一直唔肯正視人口老化現象，依家話處理已經太遲。

近日城中接連發生長者喺家中身故但乏人及時發現嘅事件。議員吳傑莊批評樂齡科技發展落後、措施零散，亦欠缺專責部門統籌，社會同各部門「各有各做」，令長者生活質素未有提升。吳以2018年成立嘅樂齡康復及創科基金為例，指該基金總額有10億元，而現時卻只批出4.7億元，指樂齡科技需求殷切，質疑基金使用未如理想。吳又指政府對發展樂齡科技嘅初創企業支援不足，即使取得資助但配套有限，且資助用完又無以為繼。吳敦促成立樂齡科技專責委員會，由勞工及福利局、創新及科技局等組成，推動樂齡科技發展。

同樣批評政府對樂齡科技支援不足嘅議員仲有尚海龍，佢話樂齡科技於本地長者護理行業只係輔助品，而非核心產品，又指長者醫療券目前不能單獨用於購買醫療設備或產品，只能用於預防性、治療性及復康性嘅服務；而購買眼鏡同步行手杖等，亦需經專業醫護人員轉介方能購買，認為醫療券若可用於科技產品，毋須通過會診轉介，可提升長者購買及使用合適樂齡科技產品嘅機會，繼而感受科技為生活帶來改變同便利。

老化唔正視 依家處理已太遲 議員謝偉銓批評政府一直唔肯正視人口老化問題，依家話處理已經太遲，況且近年更出現因移民潮而衍生嘅「棄老潮」，令獨居及雙老長者問題雪上加霜。謝表示過往政府嘅安老政策或資助計劃，都偏重醫療同院舍服務，忽略日常保健同居家安老，更談不上提升長者心靈健康。謝促請政府喺交通規劃、道路同空間設計方面，要協助長者踏出家門、走進社區；而居所亦應具友善環境設計，以整體提升長者生活質素。議員李世榮建議政府參考房協喺紅磡新建嘅長者屋設計，每單位大門安裝感應器，發現長者一段時間無出入，感應器會向管業處發出提醒。

勞工及福利局局長孫玉菡解釋，樂齡康復及創科基金目前係協助院舍有需要嘅人，由於基金銀碼較大所以只能由機構自行申請。儘管政府曾考慮是否容許個人申請，但後來認為最好做法係妥善利用長者社區服務券。而今年第3季起，長者可以使用服務券購買樂齡科技。

吳傑莊 李世榮