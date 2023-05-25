目睹街頭圍毆 幼童受驚嚎哭

【本報訊】前晚深夜近11時，有本報讀者目擊一名男子，在深水埗大南街被多名大漢圍毆。從讀者提供的片段顯示，穿黑衣的事主遇襲坐地，遭兩名白衣男子左右夾擊，其中一人脫下鞋子抽打事主，另一人則起腳連踢事主頭部至少10次。期間，事主雙手護頭，並一度試圖突圍逃走，惟至不遠處被對方追及，推返現場持續施襲。群煞對事主連番拳打腳踢後，始肯罷手往黃竹街方向逃去。

貨Van憂被波及 慌忙駛走 據影片顯示，事發時有一輛客貨車停泊路旁，司機疑擔心被殃及，遂慌忙駛走車輛。現場另有多名男女在旁圍觀，其中一名黑衣男子手抱一名幼童，幼童疑因受驚不斷嚎哭，至群煞離開後，另一名女子上前把飽受驚嚇的幼童抱入懷中，現場瞬間回復平靜，影片至此結束。

執法部門表示，當晚大南街194號及179號分別發生傷人及打架案，其中在大南街194號，據報有數名男子在店外打架，混亂間一名女子遭毆傷，須由救護車送院治理。惟未知案件是否與影片顯示的事件有關。