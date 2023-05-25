機場破兩毒案 共檢值270萬可卡因

【本報訊】海關連續兩日在赤鱲角香港國際機場偵破毒案，檢獲總值約270萬元的懷疑可卡因。海關機場科人員於本周一（22日），揀選一名由巴西里約熱內盧出發、經聖保羅及卡塔爾多哈抵港的外籍女遊客進行清關，雖然在其行李內並無發現違禁品，惟關員留意到其回程機票顯示會留港逾20日，反觀她身上只有小量個人物品，而且預訂酒店日數少於留港天數，認為事有蹊蹺，懷疑有人體內藏毒。

關員把該名報稱任職清潔的42歲女子帶往醫院檢查，最後證實她體內藏有異物，隨即把她拘捕。

截至昨日，被捕女子已排出127顆、共重約一公斤的懷疑可卡因，由於仍有懷疑毒品未被排出，她仍會留院接受醫學觀察。海關已落案起訴該名女子一項「販運危險藥物」罪，案件會於今日在西九龍裁判法院提堂。

清潔工藏體內 無業婦放旅行袋 另外，海關機場科人員在前日替一名由埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴、經卡塔爾多哈抵港的外籍女子清關，當時她手持一件寄艙行李、一個小手提袋和一個手提旅行袋，關員清空其手提旅行袋後，察覺該個袋仍異常沉重，再經X光檢查後，發現其內部結構複雜，於是決定拆袋檢查，最後揭發袋身兩側藏有共重約1.5公斤的懷疑可卡因，遂以涉嫌「販毒」拘捕該名68歲無業女子。

海關毒品調查科高級調查主任鄒永昌表示，近期毒販利用航空旅客偷運毒品的案件有所增加，自今年2月6日全面通關以來，該科已處理12宗相關案件，共檢獲超過27公斤懷疑可卡因和懷疑冰毒，總值逾2,100萬元，並拘捕15名涉案人士。