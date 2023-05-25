維修中心3級火 毀50鐵騎

疑電線短路 東主料損失數百萬元 新蒲崗一間電單車維修中心，於前晚突然閉門失火，期間冒出濃煙更傳出多次爆炸巨響，因火場濃煙密布且持續高溫，至昨日凌晨火警升至三級，消防出動近200人救援，火勢約7小時後始被救熄。一名消防員因脫水及熱衰竭須送院治理，火警原因有待調查。維修中心負責人指出，現場存放逾50輛電單車，部分是替顧客維修的車輛，估計損失達數百萬元。他強調因附近有大廈曾發生火警，其車房已做預防措施，故不排除因電線老化短路肇禍。

現場為四美街利森工廠大廈地下一間電單車維修中心，前晚8時許，上址突然起火冒出大量濃煙，消防趕至灌救，惟因現場濃煙密布且持續高溫，消防須不斷射水降溫及散煙，期間火場傳來多次爆炸巨響。至昨日凌晨零時23分，消防處把火警升為三級，共出動195名消防及救護人員、動用兩隊煙帽隊及開動4條喉灌救。至凌晨2時15分，火勢已被包圍，35分鐘後火勢已被控制，至凌晨3時45分大致把火勢救熄，上址大部分電單車被焚毀。

一消防員脫水熱衰竭送院 火警期間，29人被疏散至安全地方暫避，一名消防員出現脫水及熱衰竭現象，須被送往伊利沙伯醫院治理。消防表示，火場面積約10米乘10米，閣樓有不同間隔，同時存放大量雜物；另現場存放多輛電單車，以及包括輪胎、塑膠外殼等大量零件，並且發生爆炸，均對消防灌救造成困難。救援的消防員需一度撤離火場，再作重新部署。受事件影響，火場對開一段五芳街、四美街及靠近六合街一段道路須要封閉。

涉事電單車維修中心負責人連先生，昨晨與職員返回現場善後，並向有關部門了解情況。至中午12時許火場解封後，連先生入內視察及點算損失，只見現場一片狼藉，多處有燒黑及燒焦痕迹。連先生表示，現場面積約3,000平方呎，開業至今已20多年，店內存放超過50輛電單車，部分為新車，亦有屬客人交予維修的車輛，每輛電單車價值數萬至十數萬元不等，估計今次損失達數百萬元。

連又稱，由於早前附近大廈曾因電線短路發生火警，他亦嚴格規定職員下班時，必須拔起所有電器插蘇以作預防。維修中心於本周二傍晚6時關門後閉門失火，他估計因電線老化短路引致火警，惟實際原因仍有待消防完成調查後始能確定。