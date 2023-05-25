涉兩援交劫案 2男女今提堂

【本報訊】去年12月6日及13日，尖沙咀兩間酒店發生援交劫案，兩名分別31及41歲男子遇劫及遭毆打，損失約16萬元。執法部門事後拘捕包括主腦、一名16歲少女及一名酒店保安員等7名男女，另有一名20歲男疑犯在柴灣漁灣邨被追捕時墮樓身亡。

執法人員經進一步調查後，本周一（22日）在旺角區一間賓館，以涉嫌「串謀行劫」，拘捕一名19歲本地女子。另一名23歲本地男子，懷疑曾協助該名被捕女子，涉嫌「妨礙司法公正」被捕。該名19歲女子已被暫控一項「串謀行劫」及一項「販運危險藥物」罪，該名23歲男子則被暫控一項「妨礙司法公正」罪及一項「販運危險藥物」罪，案件會於今日上午在九龍城裁判法院提堂。

共拘12涉案人士 另外，人員於今年1月至2月期間，在尖沙咀及黃大仙拘捕3名（16至47歲）男子，涉嫌「串謀行劫」。人員一共就此案拘捕8名男子及4名女子（16至47歲）。其中3男兩女早前已被暫控合共兩項「串謀行劫」罪，其餘4名被捕男子及一名被捕女子則已獲准保釋候查，須於6月中旬向執法部門報到。