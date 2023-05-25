當局批420萬助院舍添製軟餐機械

【本報訊】香港面對人口老齡化，因年紀老邁及病患而引致吞嚥困難的人數亦逐漸上升，有議員關注政府目前有何具體服務幫助吞嚥困難人士。勞工及福利局局長孫玉菡昨日回覆書面質詢時表示，政府2018年12月設立「樂齡及康復創科應用基金」，撥款10億元，資助合資格安老及康復服務單位購置、租用或試用科技產品，包括製作軟餐機械，至今共批出420萬元，資助共116個服務單位添置上述產品。