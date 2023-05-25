港鐵三婦攜輪椅 乘扶手電梯齊跌

【本報訊】昨日中午約1時，一名行動不便的婆婆，由兩名同行女子協助摺起輪椅，再撐着拐杖使用港鐵黃大仙站近B出口的上行扶手電梯，期間婆婆疑不慎向後跌，結果如打保齡般「一仆一碌」壓倒同行二人。有熱心乘客及港鐵職員分別把她們扶返地面，事故造成一人受傷，她毋須送院，事後自行離開車站。

網上流傳事發後的短片，顯示婆婆連同輪椅，壓着同行其中一人，二人頭下腳上斜躺在梯級間；另一名受波及的女子則跌坐梯級，一手拉着扶手支撐身體。3人「人疊人」互壓擠成一團，而在她們對上數米外的梯級則遺下一支拐杖，相信正是3人仆倒的位置。現場有男乘客目睹事件後，連忙衝前按動緊急掣煞停扶手電梯，另有多名女乘客合力搬開輪椅，上前攙扶傷者，直至有港鐵職員到場處理，各人才安心離開。

港鐵發言人指，據閉路電視紀錄，其中一名涉事乘客使用扶手電梯時，正由同行乘客攙扶，而另一名同行乘客則攜同摺起的輪椅登上扶手電梯。期間，有人在扶手梯上懷疑失平衡跌倒，同時令兩名同行乘客跌倒。港鐵職員及後圍封該扶手電梯，讓承辦商人員檢查，該扶手電梯於昨日下午1時50分已恢復服務。

網民斥應搭升降機 事件在網上社交平台引起關注，留言一面倒批評：「有冇攪（搞）錯輪椅上唔到扶手電梯架（㗎）」、「輪椅乘扶手電梯，真是冇腦兼害人害己」，亦有人指不少湊B家長做出類似危險行為：「輪椅少見，BB車見得多」而大家一致同意，不論使用輪椅、BB車或攜帶大型物件，乘客都應該改搭升降機以策安全。