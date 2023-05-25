父子狎家中幼女 分囚29個月及感化

【本報訊】一對父子在5年間合共9次向家中同住的幼女施「鹹豬手」，父親更指插女兒陰道說：「生咗好多毛，叻女」；兄則曾多番用手肘觸碰妹妹胸部。父親承認4項非禮罪，兄長則否認5項非禮罪，區院法官游德康經索取女童創傷報告後，昨判女童父親監禁29個月，兄則判感化兩年。法官判刑後向到庭的被告家人稱，明白其對女童及女童兄長關心，希望其繼續盡力協助二人成長。

涉案父親以代號「WKF」代表，事主胞兄代號則是「WCK」。父親50歲，事主X16歲，兄長則17歲。兄妹二人的父母沒有結婚，並於2007年分手。事發時X與兩名被告同居住荃灣。兄面對5項控罪，事發時段橫跨2018至2020年。父親涉及4罪。

事主感抑鬱 須心理治療 法官引述X的創傷報告稱，X與父親關係良好，X亦怪責自己背叛父親並感到內疚，不知如何面對父親及其他家人。X事後曾有抑鬱徵狀，且自尊心低落並受到打擊，專家建議須持續接受心理治療。X父的報告顯示他並無孌童癖，且重犯機會低，法官考慮到他認罪，4罪判囚29個月；X兄報告則顯示，他受到電子遊戲性感角色的影響而犯案，建議他接受感化及心理輔導，法官判他感化兩年。

案情指2015至2016年間，9歲的X躺在床上，X父突然脫去她內褲，向她說：「生咗好多毛，叻女」，又用手摩擦她陰部兩至3分鐘。至2017年，兩父女同在一床，被告把手伸入X褲，以手指撩她陰道。同年冬夜，被告再兩度作類似行為。X兄則於2018至2019年間，在床上觸碰X左胸及於椅子上以下體磨X臀部。2021年5月，事主向社工透露事件，兩名被告被捕。案件編號：DCCC 641/2022