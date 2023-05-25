校園欺凌增 年處理近四百個案

林素蔚

【本報訊】本港早前爆發多宗校園欺凌案，議員林素蔚昨指隨着學生愈來愈依賴互聯網學習，網絡欺凌事件亦隨之增加，詢問政府接獲有關校園欺凌的求助、投訴及舉報宗數和處理方式，或制訂網絡欺凌的法例，教育局局長蔡若蓮指過去三個學年，學校處理涉及校園欺凌的學生個案數目平均每年約380宗，而在2020至2022期間，教育局一共接獲35宗有關求助，強調政府對校園欺凌採取零容忍政策。

蔡若蓮指稱學校一直肩負維護校園和諧、處理欺凌事件責任，學校也應根據教育局發出的學校行政手冊、教師專業操守指引及相關通告，訂定校本反欺凌政策；而當發生較嚴重個案，學校需要通知教育局，當涉及虐兒等也應該諮詢社會福利署或即時報案求助。

針對網絡欺凌，蔡指執法人員十分關注校園和網絡欺凌問題，會透過各警區學校聯絡主任和學校、家長、非政府機構等與青少年緊密聯合，法律改革委員會轄下的小組委員會也就電腦網絡罪行展開研究，檢討現有法例和其他相關措施。相關部門也稱若有方式能夠更好保護青少年，域外法權「值得考慮」。

20 %公營教師完成訓輔 針對訓導主任提升反欺凌意識方面，身兼校長的議員朱國強詢問政府會否規定訓導主任一定要參與訓輔課程，蔡指教育局為中小學教師提供102小時訓輔證書課程、為訓輔主任另外安排48小時進修，現時每所公營中小學校平均已經有20%老師完成有關訓育和輔導證書課程，未來會研究應否硬性規定。