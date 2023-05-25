本年首3個月 776非華裔人士被捕

【本報訊】免遣返聲請機制成為不少假難民來港的跳板，他們留港期間干犯嚴重毒品、毆打、爆竊案等。根據保安局回覆議員的書面質詢，單計今年1至3月，已有776名非華裔人士因干犯刑事罪行被捕，比去年同期升51%。去年全年有2,803人，而2019至2021年期間則分別有2,801、3,109及3,251人，即4年多共12,740人被捕。

截至今年2月底，超過1.48萬名免遣返聲請人在港，當中包括約200人的聲請尚待入境處審核、約2,400人就入境處的決定提出上訴而尚待酷刑聲請上訴委員會作出決定、約7,500人被入境處或上訴委員會拒絕其聲請或上訴後向高等法院原訟法庭提出司法覆核或正進行其他訴訟程序，以及約1,500名聲請被拒者在囚、還押候審、等候檢控或調查程序或因其他原因留港，而餘下約3,200人正被安排遣送離港。

12年燒百億養假難民 翻查去年資料，全年有2,803名非華裔人士干犯刑事案件被捕，當中絕大部分屬免遣返聲請人士。不法分子利用免遣返聲請機制留港打黑工及犯案，不少假難民藉難民身份苛索各種福利。根據2023/24年度預算，有關當局花費14億元在他們身上，比2022/23年度修訂預算的10.68億元，多出3.32億元。計及剛過去的2022/23年度，過去11個年度已用95.68億元公帑，加上本年度預算花費，枉費在他們身上的公帑數額勢破百億元。