便衣警揸車 逆線撞途人

【本報訊】昨日下午1時許，一名便衣男警員駕駛警察私家車，載乘一名女同袍在大埔豐運路懷疑逆線行駛。期間，一名姓歐（56歲）女途人橫過馬路，警員疑收掣不及，途人遭警車撞傷下盤。警員赫見發生意外，慌忙通知上峰，並且召喚救護車把傷者送往大埔那打素醫院治理。事後，大批警員到場調查意外經過及原因。

警車意外頻生 現場消息稱，當時路旁停泊一輛田螺車，懷疑司機與途人均視線受阻釀成意外。警方表示，一輛警車在執行職務期間沿逸雅里西行，當駛至豐運路交界，該輛警車右轉入豐運路時懷疑逆線行駛，並懷疑撞倒姓歐女子。案件交由新界北總區交通部跟進調查，該名涉案警員已被暫停所有駕駛職務。如證實有人員違規，定必嚴正跟進。據了解，涉事警員駐守大嶼山警區。

警方強調，警務人員駕駛車輛執行職務時，在任何情況下均應遵守相關的交通法例及以路面安全為首要考慮。不論涉案人的身份，均會一視同仁按相關法例和實際情況專業執法。

近年涉及警車車禍不時發生。今年5月10日下午近3時，一輛警方七人車沿大嶼山翔東路往荃灣方向行駛，至近大蠔濾水廠對開，一輛七人車從左邊一地盤駛出擬右轉入翔東路，雙方司機懷疑收掣不及，兩車碰撞後地盤七人車向左翻側。3名便衣人員受傷，地盤七人車姓吳（25歲）司機眼角受傷。

4月20日早上8時55分，一輛私家車駛至尖沙咀柯士甸道及漆咸道南交界交通燈位前，疑因應燈號收慢車速，未料尾隨一輛屬於警方的私家車懷疑收掣不及，釀成兩車首尾相撞，事件中無人受傷。消息指，後方私家車為一輛CID警車，意外原因有待調查。

3月26日凌晨，一輛警車沿灣仔告士打道駛往跑馬地及香港仔一條分隔車路時，疑入彎失控剷上路邊石壆，撼毀鐵欄、路牌及3條石柱。事發約6小時後，另一輛警車沿葵涌葵盛圍往荃灣方向行駛，至葵盛西邨9座對開，失控直插路中石壆。3月5日，一輛警車沿西營盤干諾道西往中環行駛，至東邊街交界路口時，與一輛駛出的私家車相撞，兩車分別車頭及車身受損。