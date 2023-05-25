偷網友信用卡再勒索 男警惡質行為判囚兩年

保安局回應議員質詢 指今年首4月11警被捕 27歲男警與相識僅兩日多的女網友租酒店「開房」，完事後疑趁女方沖身時，偷走其信用卡「碌卡」，更卑劣的是，他向女方聲稱「拍咗片」，勒索兩萬元。翌日男警當值時往收錢，遇同袍截查作出激烈反抗。案件昨於暫代區院的荃灣法院審理，男警承認盜竊、勒索、抗拒警員及兩項以欺騙手段取得財產罪等5罪，被判囚24個月。裁判官斥被告違反女方信任，以私密影像威脅，即使影像未必確實存在，也會令對方惶恐，傷害難以磨滅，形容被告行為惡質而卑劣。而議員關注治安，提出質詢，保安局回應指近4年半共159名警務人員干犯刑事罪行被捕，今年首4月11警員被捕。

27歲被告陳子浩，2016年加入警隊。他承認於2022年1月20日，在屯門建豐街悅品度假酒店偷竊女子X的一張信用卡；同日在元朗一間便利店和一間超級市場，使用該信用卡支付款項，取得兩包海帶、一樽橙汁、一包溏心蛋、兩盒薄荷糖、一包味噌蛋、7包雞胸肉、4盒香煙、4包消毒濕紙巾、兩樽辣椒油及兩盒口罩；及於2022年1月21日，以恫嚇方式要求女子X交出兩萬；同日在尖沙咀加連威老道抗拒警員。

勒索加碼 8000變4萬再減半 案情指，2022年1月17日，被告透過交友程式「Tinder」認識26歲的X，雙方有交換裸照。同月19日晚上11時許，兩人到悅品度假酒店性交，完事後X往洗澡，之後發現被告已穿好衣服。被告先離開。至翌日凌晨，X發現信用卡不翼而飛，她隨即報失，並獲悉有人曾使用信用卡購物。至1月21日，被告聯絡X，說出X全名，聲稱「影咗你片」，要求X交出8,000元，否則會將影片傳給她的友人。未幾，被告再上調金額至1.5萬元，若限期前未交錢，就要「加價」至4萬元，同時提醒X不要報警。經討價還價後，被告同意將金額定為兩萬元，要X把現金放到加連威老道一大廈信箱。

逃跑撞同袍 稱唔好搞大佢 案情續指，X感驚恐，於是報案。至晚上10時許，X將塞滿廢紙的紙袋塞入信箱，然後通知被告去取。執法人員在附近埋伏，只見被告四處張望，期間執法人員上前，被告即逃跑，過程中曾撞倒一名執法人員，令對方擦傷。被告又激烈反抗，惟結果被制服，被告當時說「做緊嘢，唔好搞大佢，有事慢慢講」。事後發現，被告被捕前正在當值，他駕駛着警方私家車徘徊。而涉案貨品總值約1,100元。

辯方求情指，被告一時貪心才盜用信用卡，強調被告沒預謀。事實上，被告從沒拍片，他亦沒有恐嚇使用武力。辯方同意，被告是一名警員這點屬加刑因素。

事實上，不時有警務人員干犯刑事罪行，根據保安局回覆議員的書面質詢表示，今年1至4月期間，有11名正規警務人員被捕，佔去年全年42人的26%；至於2019至2021年期間，則分別有24人、45人及37名人員。案件編號：DCCC 594/2022