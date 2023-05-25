家中藏槍彈 24歲男囚9年9個月

【本報訊】現年24歲青年於4年前，在其住所被檢獲近千發子彈、手槍及滅聲器等被捕。他被控一項無牌管有槍械或彈藥罪，案件於高院經審訊後，陪審團前日（23日）裁定被告罪成，但僅裁定被告只是有意圖管有共12盒，逾424發的子彈，不包括手槍及滅聲器等物。高院暫委法官游德康昨聽取辯方求情後，判處被告監禁9年9個月。法官指涉案子彈中有中空彈，可造成較大人身傷害，令人不寒而慄。

稱代朋友保管 被告梁頌仁過往沒有案底。他原被控於2018年12月31日，在黃埔花園一單位內無牌管有兩支手槍、3個滅聲器和899發子彈。被告最終只被裁定有意圖管有涉案物品中的兩盒共100發實彈子彈，以及在背包內搜到當中的10盒子彈。被告於案發時是一名學生，於九巴及港鐵任兼職站務助理，被告亦患有亞氏保加症。辯方指因被告信錯朋友而發生本案，屬不幸事件。被告已被還押4年多，望法官可輕判。

法官指被告稱代他人儲存子彈，雖無證據指他為主腦，但其作為運送者及儲存者角色亦屬重要一環。法官又指若子彈落入歹徒手中，配合適合槍械，可嚴重威脅社會安全，而且被告與子彈主人之通訊紀錄有刻意隱藏，增加了調查難度，可見其有暗黑意圖。

控方案情指，當日執法人員在紅磡紅棉路對開截停被告，經初步調查後，以涉嫌無牌管有槍械或彈藥罪將他拘捕，警誡下被告說：「阿Sir，我啲槍全部Wargame舖買，好好地收喺自己屋企，咁都犯法？」執法人員先後兩次搜被告的黃埔花園住所，在被告房間搜出兩盒共100發實彈子彈，及在書枱底搜出3個滅聲器，另在一個背囊搜出共19盒共774發子彈，另搜出載有25發子彈的彈匣，兩支手槍及配件。被告在警誡下稱「都係一個叫Terrence嘅人叫阿高畀我」，又指自己見過Terrence兩次，但無留有對方的聯絡方式，對方要他保管這些物品。約於2018年11月，被告取得這些物品後就放在家中。案件編號：HCCC 241/2020