通過自動車修例 議員斥港發展落後

【本報訊】立法會昨三讀通過《2022年道路交通（修訂）（自動駕駛車輛）條例草案》，旨在訂立新的規管框架，以便利業界在香港更廣泛測試及應用自動駕駛車輛，並建議修訂《道路交通條例》，賦權運輸及物流局局長訂立新附屬法例《自動車規例》，就自動車的測試和應用制訂合適的規管制度。

促加強與內地交流合作 會上多名議員關注本港自動車發展落後於其他城市，其中工程界議員盧偉國指訂定條例時沒有參照內地，認為應加強與內地自動車發展交流合作。議員黃錦輝同樣認為本港自動車發展比內地落後好多，內地不同城市都有無人駕駛的士、小巴，但相反本港無人自駕車測試，最多使用的則是機場禁區及科學園，均是載同員工工作往返。

黃錦輝又指條例內容只是先導計劃，並非整全的自駕車條例，認為當局除金錢上資助，也應該提供產品研發及使用等測試上的協助，並利用未來創科用地的發展，吸引更多自駕車龍頭企業來港發展。

另一議員謝偉銓則指自動車技術有不同運用，包括自動泊車功能，但現時法例要求必須要有人駕駛，所以至今都享受不到，指政府過度着重安全，對創新抗拒，或只顧做「監管者」，忽略同時要扮演「促進者」，擔心香港科技研發、應用落後於人，導致遲遲未能造福市民。